Дочь Анастасии Волочковой в очередной раз провела вечер в компании мачехи

Известная артистка балета Анастасия Волочкова в 2007 году вышла замуж за доктора юридических наук Игоря Вдовина. Однако, по сообщениям СМИ, уже через год пара рассталась, сохранив дружеские отношения ради маленькой дочери Ариадны. Сейчас бизнесмен состоит в гражданском браке с популярной телеведущей на канале «Россия – 1» Еленой Николаевой, с которой его 14-летняя дочь часто проводит время.После недавнего совместного посещения премьеры "Лед 2" российская журналистка и модель опубликовала новые фотографии на своей странице Instagram. Елена Николаева подписала снимки, сообщив, что им с «Адриадной все понравилось». Кроме того, наблюдательные подписчики отметили, что в кадре телеведущая и дочь Анастасии Волочковой по-дружески держатся за руки, будто они «настоящая семья».Как известно, Адриадна Волочкова провела новогодние каникулы вместе с отцом и ее новой избранницей. Также она появлялась с мачехой в кино на премьерах «Король лев» и «Девушки бывают разные». Российская балерина прокомментировала частые развлечения с Еленой Николаевой, сказав, что всему виной «переходной возраст», сложные отношения с Игорем Вдовиным и «наговоры» в ее сторону.