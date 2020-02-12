АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Уникальный иммунитет летучих мышей делает их идеальными переносчиками смертельных…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Дочь Анастасии Волочковой в очередной раз провела вечер в компании мачехи

Дочь российской балерины Анастасии Волочковой Ариадна провела вечер в компании своей мачехи Елены Николаевой. Телеведущая программы «Утро России» опубликовала в своем блоге Instagram совместные фотографии совместного похода в кинотеатр.
Дочь Анастасии Волочковой в очередной раз провела вечер в компании мачехи

Известная артистка балета Анастасия Волочкова в 2007 году вышла замуж за доктора юридических наук Игоря Вдовина. Однако, по сообщениям СМИ, уже через год пара рассталась, сохранив дружеские отношения ради маленькой дочери Ариадны. Сейчас бизнесмен состоит в гражданском браке с популярной телеведущей на канале «Россия – 1» Еленой Николаевой, с которой его 14-летняя дочь часто проводит время.

После недавнего совместного посещения премьеры "Лед 2" российская журналистка и модель опубликовала новые фотографии на своей странице Instagram. Елена Николаева подписала снимки, сообщив, что им с «Адриадной все понравилось». Кроме того, наблюдательные подписчики отметили, что в кадре телеведущая и дочь Анастасии Волочковой по-дружески держатся за руки, будто они «настоящая семья».

Как известно, Адриадна Волочкова провела новогодние каникулы вместе с отцом и ее новой избранницей. Также она появлялась с мачехой в кино на премьерах «Король лев» и «Девушки бывают разные». Российская балерина прокомментировала частые развлечения с Еленой Николаевой, сказав, что всему виной «переходной возраст», сложные отношения с Игорем Вдовиным и «наговоры» в ее сторону.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung представила новые долгоиграющие наушники Galaxy…
Виталий Милонов выступил за запрет празднования Дня святого Валентина в…
Дочь Анастасии Волочковой в очередной раз провела вечер в компании…
"Новый формат — реконструкция событий": Ксения Собчак ответила на критику своей программы…
Анну Семенович госпитализировали после неудачного…
«Он делает все и сразу»: Сотрудник SpaceX рассказал о работе на Илона…
«Что же теперь каждую дурочку сажать?»: Ольга Скабеева и Евгений Попов вступились за Алену…
«Солдаты маршируют»: Максим Галкин показал, как Алла Пугачева с детьми встречает его…
Врач назвал храп симптомом опасных…
Ученые: Уникальный иммунитет летучих мышей делает их идеальными переносчиками смертельных…
Бывшая супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова через два года после развода выбросила его…
Флористы рассказали, как надолго сохранить букет цветов…
Российский опыт борьбы с гололедом признали…
«Спартак» поможет семье скончавшегося Валерия…
У возлюбленной Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой и Кейт Миддлтон совпадают вкусы в выборе…
Подмосковные врачи рассказали, как побороть «синдром…
Яна Рудковская пожаловалась на предложенное ей меню японскими…
Диетологи назвали 7 продуктов с коллагеном, сохраняющих…
Дочь Майкла Джексона пришла на афтерпати премии “Оскар” с небритыми…
Платформа TikTok и РОЦИТ собираются обучить юзеров основам безопасности в…
Анджелина Джоли планирует взять под опеку еще одного…
Медики: Мобильные приложения для поиска рака являются…
В честь 47-летия звезды сериала “Ольга” Яны Трояновой названы интересные факты из ее…
Отмечается праздник Трех Святых: Что нельзя делать в этот…
Ирина Пегова в эффектном платье снялась в клипе Леонида…
Автоэксперты назвали способы устранения запотевания стекол в салоне…
Microsoft выпустила обновление для приложений Word, Excel и PowerPoint на…
Рита Дакота назвала причину решения сделать липосакцию после…
Просмотреть все новости