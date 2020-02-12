"Новый формат — реконструкция событий": Ксения Собчак ответила на критику своей программы "Док-Ток"

"Новый формат — реконструкция событий. Докьюментари. Тему Хачатурян обсуждали как важную с точки зрения домашнего насилия", — заметила телеведущая.





Темой первого выпуска программы "Док Ток" стало громкое дело сестер Хачатурян об убийстве отца. После его выхода на экраны зрители стали критиковать проект, указывая, что это не новый формат, а обсуждение все тех же старых тем, только на новом шоу. Тем не менее, Ксения Собчак поспешила ответить на критику.Теледива отметила, дело Хачатурян - хороший пример того, к чему приводит домашнее насилие, а эта тема очень актуальна сейчас в России.Ксения Собчак добавила, что перед тем, как показать выпуск, журналисты долго трудились и собирали материалы, а потому назвать проект не важным нельзя.