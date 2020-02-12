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"Новый формат — реконструкция событий": Ксения Собчак ответила на критику своей программы "Док-Ток"

На днях на Первом канале показали первый выпуск программы "Док-Ток", ведущей которой стала Ксения Собчак. Несмотря на ожидания и заявления о новом формате, многим показалось, что проект неинтересен, но супруга Константина Богомолова поспешила ответить на критику, отметив, что новый формат - это реконструкция событий.
"Новый формат — реконструкция событий": Ксения Собчак ответила на критику своей программы "Док-Ток"

Темой первого выпуска программы "Док Ток" стало громкое дело сестер Хачатурян об убийстве отца. После его выхода на экраны зрители стали критиковать проект, указывая, что это не новый формат, а обсуждение все тех же старых тем, только на новом шоу. Тем не менее, Ксения Собчак поспешила ответить на критику.

Теледива отметила, дело Хачатурян - хороший пример того, к чему приводит домашнее насилие, а эта тема очень актуальна сейчас в России.
"Новый формат — реконструкция событий. Докьюментари. Тему Хачатурян обсуждали как важную с точки зрения домашнего насилия", — заметила телеведущая.


Ксения Собчак добавила, что перед тем, как показать выпуск, журналисты долго трудились и собирали материалы, а потому назвать проект не важным нельзя.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:32

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