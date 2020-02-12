Надежда Михалкова после развода c Резо Гигинеишвили не торопится искать нового партнера
Дочь известного режиссера Никиты Михалкова Надежда, подавшая на развод со своим мужем Резо Гигинеишвили в 2017 году, совершенно не переживает по этому поводу. Актриса призналась, что не спешит с поиском партнера, потому как есть вещи, которые ее сейчас волнуют намного больше.
Спустя семь лет брака Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова приняли решение расстаться. Известная актриса назвала страх развода пережитком прошлого, а также отметила, что благодарна своему мужу за время, проведенное в браке. Бывшие супруги продолжают поддерживать дружеские отношения ради своих детей.
Резо Гигинеишвили уже нашел себе подходящую пару в лице Надежды Оболенцевой, а вот дочь Михалкова продолжает оставаться одинокой. На данный момент звезда сосредоточилась на воспитании двоих детей и на решении вопросов, связанных с ними: детский сад, школа и др.
Актриса не зарегистрирована в приложениях для знакомств, потому что не понимает, как можно искать отношения во Всемирной паутине только лишь по фото и предпочтениям парней. По словам артистки, никто из ее круга общения не является пользователем данных приложений, а она сама - сторонница «классических» знакомств.
Спустя семь лет брака Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова приняли решение расстаться. Известная актриса назвала страх развода пережитком прошлого, а также отметила, что благодарна своему мужу за время, проведенное в браке. Бывшие супруги продолжают поддерживать дружеские отношения ради своих детей.
Резо Гигинеишвили уже нашел себе подходящую пару в лице Надежды Оболенцевой, а вот дочь Михалкова продолжает оставаться одинокой. На данный момент звезда сосредоточилась на воспитании двоих детей и на решении вопросов, связанных с ними: детский сад, школа и др.
Актриса не зарегистрирована в приложениях для знакомств, потому что не понимает, как можно искать отношения во Всемирной паутине только лишь по фото и предпочтениям парней. По словам артистки, никто из ее круга общения не является пользователем данных приложений, а она сама - сторонница «классических» знакомств.