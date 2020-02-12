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«Что же теперь каждую дурочку сажать?»: Ольга Скабеева и Евгений Попов вступились за Алену Водонаеву

Телеведущие программы "60 минут" Ольга Скабеева и Евгений Попов вступились за модель и светскую львицу Алену Водонаеву после ее высказываний о материнском капитале и "рожающем быдле". Саму звезду и ее высказывания коллеги назвали глупыми, но отметили, что сажать за это странно.
«Что же теперь каждую дурочку сажать?»: Ольга Скабеева и Евгений Попов вступились за Алену Водонаеву

Буквально на днях Алена Водонаева стала фигурантом уголовного дела, которое открыли после жалоб обычных граждан и ее скандального высказывания касательно увеличения материнского капитала и того, что теперь рожать в стране станет "быдло". Сама знаменитость и ее адвокат причин для серьезных разбирательств не увидели, но журналистка все же посетила отделение полиции, где объяснила свою позицию.

Высказались по поводу наказания для Водонаевой и телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов. Журналистка отметила, что таких, как Алена Водонаева "дурочек" в стране много, но их никто не сажает, так как сама она глупа, как и ее высказывания, но наказание в виде уголовной ответственности - это странно в данном случае.
«Закон — это проблема защиты общественных интересов. Нравственный климат в стране — это условие функционирования закона и функционирования государства. Защита высокозначимых интересов — а семья в стране это очень высокозначимая ценность — прямое дело власти», — сказал зампредседателя ВЦИОМ Иосиф Дискин после высказываний звезды проекта "Дом-2".


Политик также добавил, что об аресте речи не ведется, но вот административная ответственность в подобных случаях все же должна быть.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:23

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