Анну Семенович госпитализировали после неудачного педикюра





Анна Семенович днями ранее проинформировала своих подписчиков в соцсети Instagram о том, что перенесла операцию. Последствия вмешательства не позволяют звезде ходить в спортзал, что сказывается на её фигуре. Публикация создала ажиотаж среди поклонников, которые начали забрасывать певицу вопросами о её здоровье. Подобная ситуация не прошла мимо внимания российских таблоидов, которые сообщали о тяжелом состоянии телеведущей, что не соответствовало действительности.Слухи вынудили Семенович публично заявить, что с её пальцами на ногах все в порядке, и она прошла всего лишь неприятную процедуру. Дело в том, что знаменитость неудачно сделала педикюр и тем самым занесла инфекцию. Экс-солистка группы «Блестящие» также опровергла любые утверждения о переломе, ампутации или ином более серьезном состоянии её пальцев. Семенович поблагодарила фанатов за слова поддержки и сообщила, что ей теперь "больно ходить в обуви".