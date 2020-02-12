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Анну Семенович госпитализировали после неудачного педикюра

Недавно в Сети начали распространяться сообщения о госпитализации Анны Семенович, что вызвало беспокойство среди фанатов и работников СМИ. Телеведущая решила внести ясность в ситуацию, сообщив, что попала в больницу после неудачного педикюра.

Анна Семенович днями ранее проинформировала своих подписчиков в соцсети Instagram о том, что перенесла операцию. Последствия вмешательства не позволяют звезде ходить в спортзал, что сказывается на её фигуре. Публикация создала ажиотаж среди поклонников, которые начали забрасывать певицу вопросами о её здоровье. Подобная ситуация не прошла мимо внимания российских таблоидов, которые сообщали о тяжелом состоянии телеведущей, что не соответствовало действительности.

Слухи вынудили Семенович публично заявить, что с её пальцами на ногах все в порядке, и она прошла всего лишь неприятную процедуру. Дело в том, что знаменитость неудачно сделала педикюр и тем самым занесла инфекцию. Экс-солистка группы «Блестящие» также опровергла любые утверждения о переломе, ампутации или ином более серьезном состоянии её пальцев. Семенович поблагодарила фанатов за слова поддержки и сообщила, что ей теперь "больно ходить в обуви".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:29

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