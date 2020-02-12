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«Солдаты маршируют»: Максим Галкин показал, как Алла Пугачева с детьми встречает его дома

Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram забавное видео. На этих кадрах артист показал, как супруга Алла Пугачева и дети встречают его дома после очередной поездки на съемки.
«Солдаты маршируют»: Максим Галкин показал, как Алла Пугачева с детьми встречает его дома

Содержать огромный замок в Подмосковье, завершившую эстрадную карьеру супругу и двух маленьких детей – все это требует от Галкина упорного труда. Сейчас шоумен много снимается, работает на телевидении и, конечно же, гастролирует с выступлениями по всей стране, а потому довольно часто вынужден отсутствовать дома по несколько дней. Впрочем, каждый раз, возвращаясь с гастролей, артиста дома ждут любимые жена и дети, радостно встречающие его уже на пороге дома. Этими трогательными кадрами Максим Галкин и поделился с подписчиками.

На представленных кадрах можно увидеть, как Алла Борисовна и двойняшки Лиза и Гарри весело маршируют у огромного окна в ожидании мужа и отца. За кадром также можно услышать, как смеется сам Галкин, наблюдая за происходящем. «Приехал со съемок», - гласит подпись самого телеведущего под этой публикацией. Поклонники же, и вовсе, пришли в восторг от увиденного и оставили огромное количество комментариев под этим постом. Кто-то даже обратил внимание на то, что Примадонна с близнецами маршируют, как солдаты. «Главнокомандующий прибыл – солдаты маршируют», - написал кто-то из комментаторов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:21

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