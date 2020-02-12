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Флористы рассказали, как надолго сохранить букет цветов свежим

В преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, флористы поделились секретами длительного сохранения свежести букетов цветов. Специалисты отмечают, что любые растения требуют тщательного ухода, в особенности если они будут находиться в теплом помещении.

При покупке букета следует обратить внимание на место, где цветы хранятся. Важно, чтобы они находились в прохладном и проветриваемом помещении. Немаловажным условием для длительного хранения является способ перевозки букета. Цветы должны оборачиваться фольгой или бумагой, чтобы замедлить испарение воды. Негативно на растения влияют перепады температур. Особое внимание стоит уделить срезу цветов, а при покупке букета каждый стебель нужно еще раз подрезать у кончика на 2 сантиметра. Если букет состоит из цветов с мягким стеблем, срез делают прямой, а если стебель жесткий, то - косой.

Флористы отмечают важность правильного выбора вазы. Она не должна быть большого размера, но обязательны ее чистота и наполнение на треть свежей водой. Место для букета должно быть прохладным, а также на него не должны падать прямые солнечные лучи. Каждые два дня специалисты рекомендуют менять воду, мыть вазу и срезать высохшие листы. Также можно использовать антибактериальное средство, разведенное в воде, сообщается в материале издания "Слово и дело".

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Общество
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:44

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