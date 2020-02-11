Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест, чтобы опровергнуть клевету фанатки об отцовстве





Про внебрачного сына Григорьев-Апполонов узнал, когда был на Бали, где он в то время отдыхал. Новость очень удивила певца. Также он рассказал подробнее о Лесе Сазыкиной: она часто преследовала группу и даже пугала исполнителя. Григорьев-Апполонов просил, чтобы знаменитостей защитили от фанатки.На данный момент адвокат звезды планирует засудить поклонницу за клевету. Сазыкина любой ценой хочет доказать, что отцом её сына является Андрей Григорьев-Апполонов, и готова подать встречный иск.Певец сдал ДНК-тест, чтобы опровергнуть слухи. На передаче «Пусть говорят» Лесю Сазыкину поддержала исполнительница Виктория Пьер-Мари. Она сказала, что солист группы некорректно высказывал свое мнение о фанатке и напомнила о равенстве всех людей.