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Рита Дакота назвала причину решения сделать липосакцию после родов

Рита Дакота ответила на некоторые вопросы подписчиков в Instagram, откровенно высказавшись о переживаниях после развода с Владом Соколовским. Также певица озвучила причину, по которой решила сделать липосакцию после родов.
Рита Дакота назвала причину решения сделать липосакцию после родов

Знаменитость считает свою ситуацию необычной, так как после появления дочери на свет у нее появился симфизит и серьезный гормональный сбой. На протяжении года Рита Дакота питалась избавиться от лишних килограммов, но положительных результатов это не дало. Это сильно повлияло на эмоциональное состояние звезды шоу-бизнеса. Артистку расстроило то, что спустя месяц после развода с мужем он завязал отношения с «жутко красивой» фитнес-моделью. Кроме этого, бывшая избранница Соколовского подписала контракт с брендом женского белья, из-за чего она обязана была поддерживать форму.

Как сказала Дакота, то время было худшим периодом в ее жизни, по причине которого она приняла решение обратиться за помощью к пластическим хирургам. В итоге звездная мать сделала липосакцию. «Но я бы не стала делать этого, если бы можно было вернуть время назад», - поделилась исполнительница.

Несмотря на тяжелый развод, певица встретила свою половинку. Сейчас она встречается с новым возлюбленным, с которым раньше сотрудничала.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:12

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