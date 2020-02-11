Рита Дакота назвала причину решения сделать липосакцию после родов
Рита Дакота ответила на некоторые вопросы подписчиков в Instagram, откровенно высказавшись о переживаниях после развода с Владом Соколовским. Также певица озвучила причину, по которой решила сделать липосакцию после родов.
Знаменитость считает свою ситуацию необычной, так как после появления дочери на свет у нее появился симфизит и серьезный гормональный сбой. На протяжении года Рита Дакота питалась избавиться от лишних килограммов, но положительных результатов это не дало. Это сильно повлияло на эмоциональное состояние звезды шоу-бизнеса. Артистку расстроило то, что спустя месяц после развода с мужем он завязал отношения с «жутко красивой» фитнес-моделью. Кроме этого, бывшая избранница Соколовского подписала контракт с брендом женского белья, из-за чего она обязана была поддерживать форму.
Как сказала Дакота, то время было худшим периодом в ее жизни, по причине которого она приняла решение обратиться за помощью к пластическим хирургам. В итоге звездная мать сделала липосакцию. «Но я бы не стала делать этого, если бы можно было вернуть время назад», - поделилась исполнительница.
Несмотря на тяжелый развод, певица встретила свою половинку. Сейчас она встречается с новым возлюбленным, с которым раньше сотрудничала.
Знаменитость считает свою ситуацию необычной, так как после появления дочери на свет у нее появился симфизит и серьезный гормональный сбой. На протяжении года Рита Дакота питалась избавиться от лишних килограммов, но положительных результатов это не дало. Это сильно повлияло на эмоциональное состояние звезды шоу-бизнеса. Артистку расстроило то, что спустя месяц после развода с мужем он завязал отношения с «жутко красивой» фитнес-моделью. Кроме этого, бывшая избранница Соколовского подписала контракт с брендом женского белья, из-за чего она обязана была поддерживать форму.
Как сказала Дакота, то время было худшим периодом в ее жизни, по причине которого она приняла решение обратиться за помощью к пластическим хирургам. В итоге звездная мать сделала липосакцию. «Но я бы не стала делать этого, если бы можно было вернуть время назад», - поделилась исполнительница.
Несмотря на тяжелый развод, певица встретила свою половинку. Сейчас она встречается с новым возлюбленным, с которым раньше сотрудничала.