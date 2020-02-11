Рита Дакота назвала причину решения сделать липосакцию после родов

Знаменитость считает свою ситуацию необычной, так как после появления дочери на свет у нее появился симфизит и серьезный гормональный сбой. На протяжении года Рита Дакота питалась избавиться от лишних килограммов, но положительных результатов это не дало. Это сильно повлияло на эмоциональное состояние звезды шоу-бизнеса. Артистку расстроило то, что спустя месяц после развода с мужем он завязал отношения с «жутко красивой» фитнес-моделью. Кроме этого, бывшая избранница Соколовского подписала контракт с брендом женского белья, из-за чего она обязана была поддерживать форму.Как сказала Дакота, то время было худшим периодом в ее жизни, по причине которого она приняла решение обратиться за помощью к пластическим хирургам. В итоге звездная мать сделала липосакцию., - поделилась исполнительница.Несмотря на тяжелый развод, певица встретила свою половинку. Сейчас она встречается с новым возлюбленным, с которым раньше сотрудничала.