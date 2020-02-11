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Эксперты составили карту «захвата» множества стран коронавирусом в течение 3-х месяцев

Британские эксперты создали карту, демонстрирующую, как китайский коронавирус в ближайшие 3 месяца распространится во множестве стран. По мнению специалистов, из-за того, что Ухань не закрыли сразу после появления недуга, этот факт может оказаться причиной «захвата» им планеты.
Эксперты составили карту «захвата» множества стран коронавирусом в течение 3-х месяцев

На момент выявления первых случаев заболевания из вышеназванного города уехали примерно 5 миллионов жителей. Как считают создатели специальной карты, эта ситуация может повлиять на то, что коронавирус распространиться по всей Земле в кратчайшие сроки. Эксперты сделали географию «захвата» болезни, применяя данные со смартфонов 60 тысяч человек, успевших покинуть территорию КНР, где зафиксировали распространение коронавируса.

До момента закрытия города 23 января тысячи людей разъехались по более чем 380 населенным пунктам, что также связано с празднованием Китайского Нового года. По последней информации, число умерших от 2019-nCoV составляет свыше тысячи граждан, а инфицированных насчитывается больше 40 тысяч. Тем не менее медики смогли вылечить более 4 тысяч пациентов.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:56

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