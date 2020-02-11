Психолог Маргарита Любимова: "Черно и Оганесян обязательно разведутся"





Психолог Маргарита Любимова считает, что Александра Черно и Иосиф Оганесян вряд ли смогут найти общий язык, ведь у них слишком разные характеры. Беременная жена, отметила эксперт, будет постоянно давить на избранника, ведь она привыкла добиваться своего. Скорее всего, развод ждет будущих родителей в течение трех месяцев.Также Любимова отметила, что Иосиф Оганесян станет хорошим отцом, он всегда будет идти на уступки своей избранницы и заботиться о детях. Сама Саша Черно в последние дни намекнула, что в скором времени она, возможно, помирится с мужем, ведь лед уже тронулся. Развода, по мнению беременной звезды реалити-шоу, не будет.