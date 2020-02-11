Анна Седокова озадачила своих фанатов опубликованным фото с большим животом





Сегодня Анна Седокова поделилась со своими фанатами фотографией с большим животом. Некоторые люди посчитали, что знаменитость якобы находится на четвертом месяце беременности. Вскоре после этого возлюбленный звезды Янис Тимма опубликовал снимок, на котором запечатлена Седокова без живота и в той же одежде. Данная ситуация обескуражила фанатов звезды.Подписчики и журналисты продолжают активно обсуждать положение звезды. Некоторые начали поздравлять знаменитость с будущим пополнением в семье, а другие не верят в беременность Седоковой и считают, что она разыгрывает свою аудиторию. Скептики уверены, звезда устала от различных слухов и решила поиздеваться над своими фанатами и журналистами.Напомним, Седокова ранее подтвердила догадки подписчиков о своей беременности в комментариях под своим постом, но вскоре знаменитость удалила ответ. Официально певица больше не заявляла и ничего не писала о своем положении.