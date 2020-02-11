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Больная раком Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии

Лечащаяся от онкологии 62-летняя Александра Яковлева опубликовала в Instagram фото, продемонстрировав себя без волос. Актриса решилась на курс химиотерапии, после чего нанесла на голову рисунок из хны.
Больная раком Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии

Последние годы Александра Яковлева страдает от рака груди, но не опускает рук. Болезнь звезды находится на четвертой стадии, но она на своем примере показывает, что даже с онкологией человек может жить полноценно. Артистка гастролирует, участвует в благотворительных акциях и вдохновляет поклонников своей историей. Недавно актриса перенесла курс химиотерапии, потеряв волосы, но сейчас без стеснения показывает себя такой, как есть. Она разрисовала свою голову хной и показала себя без волос поклонникам в социальных сетях.

Эммануил Виторган считает, что новый внешний вид Александры Яковлевой вполне в ее духе, поскольку актриса всегда была креативной и непредсказуемой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:57

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