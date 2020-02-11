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Любовь Успенская не верит в примирение с дочерью Татьяной Плаксиной: «Она сожгла все мосты»

Любовь Успенская не верит в примирение с дочерью после недавнего скандала. Сейчас певица тяжело переживает последствия ситуации, когда Татьяна Плаксина в эфире «Звезды сошлись» оскорбила свою мать.
Любовь Успенская не верит в примирение с дочерью Татьяной Плаксиной: «Она сожгла все мосты»

Изначально королева русского шансона во всем обвиняла журналистов и твердила, что они разрушили ее жизнь. По словам Любови Успенской, редакторы передачи заставили ее наследницу сказать все ради их выгоды. Однако общественность сразу поняла, что дочь артистки действительно не очень хорошо отзывается о звездной родительнице. Сразу после скандальной истории Татьяна Плаксина уехала в США, где живет ее отец. В недавнем интервью знаменитость заявила, что вряд ли их примирение с родственницей состоится в скором времени. Как считает исполнительница, для этого должны пройти годы. Тем не менее и на этот счет певица не дала никаких гарантий.

Успенская также сказала, что не пыталась насильно удержать дочь в столице, так как понимала, что не готова к этому. При этом артистка будет рада, если Плаксина останется такой же независимой девушкой, как сама ранее заявляла.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:48

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