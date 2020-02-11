Гоген Солнцев: "За слова об абортах Алене Водонаевой следует "провести по губам тюремной клеткой"

"Я считаю, что когда правительство пытается поддержать с помощью материнского капитала, а какие-то мерзавки пытаются это оспаривать — это преступление. У Алены странное ощущение свободы, и я думаю, что ей нужно провести по губам тюремной клеткой", - добавил шоумен.





Заявление Алены Водонаевой Гоген Солнцев назвал не только неуместным, но и оскорбительным. Журналистку шоумен назвал женой миллионера, которая дальше МКАДа жизни не видела, а потому не может судить о том, кто именно получит государственную помощь. По словам артиста, у него есть подруга в положении, которая очень ждет выплат, они помогут ей в оплате ипотеки.Более того, Гоген Солнцев уверен, Алену Водонаеву стоит арестовать на 15 суток, чтобы она почувствовала ответственность за свои выражения.