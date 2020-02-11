Гоген Солнцев: "За слова об абортах Алене Водонаевой следует "провести по губам тюремной клеткой"
Экс-участник проекта "Дом-2" и шоумен Гоген Солнцев прокомментировал заявление телеведущей Алены Водонаевой по поводу материнского капитала и скандала вокруг звезды. Артист отметил, что его экс-коллега по реалити-шоу действительно заслуживает наказания, ей необходимо "провести по губам тюремной клеткой".
Заявление Алены Водонаевой Гоген Солнцев назвал не только неуместным, но и оскорбительным. Журналистку шоумен назвал женой миллионера, которая дальше МКАДа жизни не видела, а потому не может судить о том, кто именно получит государственную помощь. По словам артиста, у него есть подруга в положении, которая очень ждет выплат, они помогут ей в оплате ипотеки.
Более того, Гоген Солнцев уверен, Алену Водонаеву стоит арестовать на 15 суток, чтобы она почувствовала ответственность за свои выражения.
Заявление Алены Водонаевой Гоген Солнцев назвал не только неуместным, но и оскорбительным. Журналистку шоумен назвал женой миллионера, которая дальше МКАДа жизни не видела, а потому не может судить о том, кто именно получит государственную помощь. По словам артиста, у него есть подруга в положении, которая очень ждет выплат, они помогут ей в оплате ипотеки.
Более того, Гоген Солнцев уверен, Алену Водонаеву стоит арестовать на 15 суток, чтобы она почувствовала ответственность за свои выражения.
"Я считаю, что когда правительство пытается поддержать с помощью материнского капитала, а какие-то мерзавки пытаются это оспаривать — это преступление. У Алены странное ощущение свободы, и я думаю, что ей нужно провести по губам тюремной клеткой", - добавил шоумен.