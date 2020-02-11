Названы самые недооцененные места для путешествий





Марокканская Дахла, находящаяся в Западной Сахаре, имеет широкие пляжи, песчаные дюны и большое количество ресторанов, славящихся свежими морепродуктами. В Гамбии гостей способна поразить не пострадавшая от вмешательства человека природа, также там можно встретить редких птиц. На острова Хайда-Гуай, что в Канаде, стоит приехать ради видов, называемых “северными Галапагосскими”, поскольку здесь можно повстречать медведей гризли, также тут много китов. В Молдавии интересным для путешественника станет винный тур, а еще рекомендовано посетить Таджикистан, туда людей привлекает история Шелкового пути.На просторах Никарагуа расположены вулканы, а также здесь есть необычная местная еда. На северо-востоке Камбоджи слоны живут в естественной для них среде обитания, и здесь же находятся водопады. Судан известен своими песчаными пляжами, а остров Сулавеси в Индонезии – бамбуковыми лесами и рисовыми полями.