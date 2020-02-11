Врач-косметолог объяснила, почему знаменитости массово избавляются от грудных имплантов





Тема избавления от грудных имплантов востребована во всем мире последние полгода, как считает эксперт, и об этом уже начали говорить обычные девушки. Существуют некоторые сообщества пострадавших от силикона, а онкологи, иммунологи и ревматологи доказали, что это вещество содержит в себе массу химических соединений, которые негативно сказываются на здоровье человека. Надежда Рослякова считает, что вредные соединения почти невозможно вывести из организма после продолжительной носки грудных имплантов.Ким Кардашьян избавилась от них после того, как у нее появилось аутоиммунное заболевание. После 13 лет ношения имплантов их удалила также Лера Кудрявцева. Эпатажный бодибилдер Александр Шпак избавился от силикона в ягодицах.