АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
EUR 69.82 USD 63.77
Курс валют на 11.02.2020

Врач-косметолог объяснила, почему знаменитости массово избавляются от грудных имплантов

Врач-косметолог Надежда Рослякова рассказала, почему знаменитости стали массово избавляться от грудных имплантов. Такое решение приняли Ким Кардашьян, Лера Кудрявцева и Александр Шпак.
Врач-косметолог объяснила, почему знаменитости массово избавляются от грудных имплантов

Тема избавления от грудных имплантов востребована во всем мире последние полгода, как считает эксперт, и об этом уже начали говорить обычные девушки. Существуют некоторые сообщества пострадавших от силикона, а онкологи, иммунологи и ревматологи доказали, что это вещество содержит в себе массу химических соединений, которые негативно сказываются на здоровье человека. Надежда Рослякова считает, что вредные соединения почти невозможно вывести из организма после продолжительной носки грудных имплантов.

Ким Кардашьян избавилась от них после того, как у нее появилось аутоиммунное заболевание. После 13 лет ношения имплантов их удалила также Лера Кудрявцева. Эпатажный бодибилдер Александр Шпак избавился от силикона в ягодицах.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рита Дакота назвала причину решения сделать липосакцию после…
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест, чтобы опровергнуть клевету фанатки об…
Звезда «Дом-2» Саша Шева: «Мы с Шароваровым встретились, выпили, поплакали и поняли, что не можем друг без…
Обновление Android 10 спровоцировало сбои в работе смартфонов…
Анна Седокова озадачила своих фанатов опубликованным фото с большим…
Больная раком Александра Яковлева показала себя без волос после…
Эксперты составили карту «захвата» множества стран коронавирусом в течение 3-х…
Любовь Успенская не верит в примирение с дочерью Татьяной Плаксиной: «Она сожгла все…
В Самарской области продают коллекционный ВАЗ-2101 за 3,5 млн…
Участник «Дом-2» Дима Тузов: «В отношениях с Кадони у Шаповал выросла…
Психолог Маргарита Любимова: "Черно и Оганесян обязательно…
Отмечающая 42-летие Ирина Муромцева пережила 2 брака и роман с женатым…
Названы самые недооцененные места для…
Сын Армена Джигарханяна сравнил возлюбленную Ольгу Казаченко с ядовитым…
Гоген Солнцев: "За слова об абортах Алене Водонаевой следует "провести по губам тюремной…
Врач-косметолог объяснила, почему знаменитости массово избавляются от грудных…
Адвокат Алёны Водонаевой Екатерина Гордон прокомментировала ситуацию с судебными…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова сбежала в…
Археологи обнаружили в испанской пещере окаменелости людей, ставших жертвами массового…
Константина Богомолова заподозрили в романе с Ириной…
В Китае продажи смартфона Xiaomi Mi 10 стартовали до…
Нино Нинидзе поделилась интимным фото с Максимом…
Уролог рассказал, когда мужчинам нужно срочно обращаться к…
Экс-стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс назвал возлюбленную Евгения Петросяна Татьяну Брухунову…
Эксперт дал советы по езде и уходу за автомобилем…
«Побольше таких «сенсаций»: Алена Водонаева прокомментировала свой долг перед…
Жанна Эппле призналась, что потеряла сознание при виде своего сына в…
ВВС Индии обвинили Россию в переносе сроков ввода в эксплуатацию авианосца INS…
Просмотреть все новости