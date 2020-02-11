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Отмечающая 42-летие Ирина Муромцева пережила 2 брака и роман с женатым мужчиной

Журналистка Ирина Муромцева 11 февраля отмечает 42-летие. Знаменитость привыкла не говорить о личных проблемах, однако известно, что она 2 раза состояла в браке и крутила роман с женатым мужчиной.
Отмечающая 42-летие Ирина Муромцева пережила 2 брака и роман с женатым мужчиной

Когда телеведущей было 17 лет, она начала встречаться с женатым предпринимателем, от которого в будущем родила дочь Любовь. Однако пара рассталась из-за разных характеров. Осенью 2012 года Ирина Муромцева снова вышла замуж, а ее мужем стал продюсер Максим Волков. В этом браке у звезды в 2013 году появилась вторая наследница по имени Александра. Тем не менее пополнение в семье не укрепило брак представителей шоу-бизнеса, так как молодой отец не чувствовал себя уверенно в новой роли. Кроме этого, супруги много времени посвящали работе, чтобы быть рядом с избранником, звезда телеэкранов вела корпоративы в зале, где он трудился. В прошлом году режиссёр подала на развод, что подтвердили близкие пары в разговоре с репортерами.

Как отметила 42-летняя Муромцева, сейчас она не хочет говорить о расставании с продюсером. Журналистка занимается воспитанием детей, работой, ведением блога и рекламой. Поклонники считают, что их кумир выглядит так же превосходно, как и прежде.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:39

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