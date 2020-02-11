Константина Богомолова заподозрили в романе с Ириной Сосновой





На днях телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак запустила на первом канале свою программу, а в последнее время активно к ней готовилась, мало времени проводя с возлюбленным - режиссером Константином Богомоловым. Кинодеятель тем временем работает над продолжением своего сериала "Содержанки", а теперь его также заподозрили в романе.Многие полагают, супруг Ксении Собчак успел закрутить интрижку со своей коллегой - продюсером картины Ириной Сосновой. Они якобы ужинали вместе в отсутствие Ксении Собчак. Тем не менее, никаких доказательств подобных предположений пока нет.