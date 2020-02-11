Археологи обнаружили в испанской пещере окаменелости людей, ставших жертвами массового убийства





Научные работники натолкнулись на останки древних людей, проживавших в Пиренеях в пещере Эль-Трокс. Всего исследователи нашли 9 тел, четыре из которых принадлежали детям возрастом до 3 лет. Изучив кости покойных, учёные пришли к выводу, что те погибли не естественно смертью. Все обитатели горной расселины были убиты. Взрослых пронзили стрелами, а малышей умертвили, ударив тяжёлым тупым предметом. Сделав углеродный анализ, специалисты убедились, возраст находок составляет порядка 7,3 тысяч лет. Ранее в данной местности ещё не приходилось находить свидетельства массовой насильственной смерти. При этом не исключено, что речь идёт об одном из первых межнациональных конфликтов, так как в тот же период в начале пятого тысячелетия до нашей эры на территорию современной Испании начали прибывать переселенцы с Ближнего Востока эпохи неолита.Археологи отмечают, им не приходилось сталкиваться с фактами множественных расправ над одними из первых представителей оседлой жизни, тем не менее, нечто подобное они уже встречали в наскальной живописи. Рисунки на камнях демонстрировали подобные случаи, где фигурировали в качестве орудия убийства стрелы. В действительности же исследователи признались, они не имеют возможности узнать, по какой причине неизвестные совершили убийство, поскольку не имеют достаточного количества доказательств своих теорий. Вероятно, древние люди стали жертвами грабежа или территориального спора.