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Нино Нинидзе поделилась интимным фото с Максимом Виторганом

Несколько дней назад в Сети появились сведения, что российский актер Максим Виторган и его возлюбленная Нино Нинидзе расстались, так как она якобы беременна от другого мужчины. Тем не менее, влюбленные поспешили опровергнуть подобные предположения совместным интимным снимком.
Нино Нинидзе поделилась интимным фото с Максимом Виторганом

В СМИ стали писать, что Нино Нинидзе якобы стала встречаться с новым избранником и даже беременна от него, а Максим Виторган снова одинок. Влюбленные хранили упорно молчание, но затем актер опубликовал в разделе Stories в Instagram совместное с возлюбленной видео.

Позже и сама Нино Нинидзе опубликовала интимный снимок с Максимом Виторганом, подписав его фразой "Подъем с переворотом". На фото влюбленные вместе лежат на полу, при этом Максим Виторган нежно обнимает свою избранницу, они смотрят нежно друг на друга. Судя по всему, у этой пары все более, чем замечательно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:17

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