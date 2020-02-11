Нино Нинидзе поделилась интимным фото с Максимом Виторганом





В СМИ стали писать, что Нино Нинидзе якобы стала встречаться с новым избранником и даже беременна от него, а Максим Виторган снова одинок. Влюбленные хранили упорно молчание, но затем актер опубликовал в разделе Stories в Instagram совместное с возлюбленной видео.Позже и сама Нино Нинидзе опубликовала интимный снимок с Максимом Виторганом, подписав его фразой "Подъем с переворотом". На фото влюбленные вместе лежат на полу, при этом Максим Виторган нежно обнимает свою избранницу, они смотрят нежно друг на друга. Судя по всему, у этой пары все более, чем замечательно.