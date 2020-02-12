У возлюбленной Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой и Кейт Миддлтон совпадают вкусы в выборе сумок

Если присмотреться к гардеробу помощницы комика, там можно увидеть не только мешковатые и нелепые наряды, как это кажется многим хейтерам. Татьяна Брухунова носит только брендовые вещи, делая акцент на стиле и практичности. Журналисты выяснили, что у возлюбленной Евгения Петросяна и супруги принца Уильяма совпадают вкусы в выборе сумок, поскольку они обе являются поклонницами Mulberry. Кейт Миддлтон носит аксессуары этой компании по несколько раз каждый, при этом дополняя ими свои образы.В обычных случаях такие знаменитости, как супруга члена королевской семьи, не привязываются к подобным вещам, но герцогине нравится бренд. Брухунова также любит сумки вышеназванной марки, а репортеры просят ее показать и другие аксессуары.