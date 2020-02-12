У возлюбленной Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой и Кейт Миддлтон совпадают вкусы в выборе сумок
Оказалось, что у возлюбленной Евгения Петросяна и Кейт Миддлтон похожие вкусы. В частности, это относится к выбору сумок, которые предпочитают Татьяна Брухунова и герцогиня Кембриджская.
Если присмотреться к гардеробу помощницы комика, там можно увидеть не только мешковатые и нелепые наряды, как это кажется многим хейтерам. Татьяна Брухунова носит только брендовые вещи, делая акцент на стиле и практичности. Журналисты выяснили, что у возлюбленной Евгения Петросяна и супруги принца Уильяма совпадают вкусы в выборе сумок, поскольку они обе являются поклонницами Mulberry. Кейт Миддлтон носит аксессуары этой компании по несколько раз каждый, при этом дополняя ими свои образы.
В обычных случаях такие знаменитости, как супруга члена королевской семьи, не привязываются к подобным вещам, но герцогине нравится бренд. Брухунова также любит сумки вышеназванной марки, а репортеры просят ее показать и другие аксессуары.
Если присмотреться к гардеробу помощницы комика, там можно увидеть не только мешковатые и нелепые наряды, как это кажется многим хейтерам. Татьяна Брухунова носит только брендовые вещи, делая акцент на стиле и практичности. Журналисты выяснили, что у возлюбленной Евгения Петросяна и супруги принца Уильяма совпадают вкусы в выборе сумок, поскольку они обе являются поклонницами Mulberry. Кейт Миддлтон носит аксессуары этой компании по несколько раз каждый, при этом дополняя ими свои образы.
В обычных случаях такие знаменитости, как супруга члена королевской семьи, не привязываются к подобным вещам, но герцогине нравится бренд. Брухунова также любит сумки вышеназванной марки, а репортеры просят ее показать и другие аксессуары.