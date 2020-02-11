«Побольше таких «сенсаций»: Алена Водонаева прокомментировала свой долг перед налоговой





Не так давно в СМИ появились сведения, что бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева попала в список должников, и звезду разыскивают приставы, чтобы она оплатила около 45 тысяч рублей. Скандальная светская львица поспешила прокомментировать сведения, отметив, что это "танцы на костях", ведь она попросту не успела заплатить долг за свой автомобиль, что обычно делает в январе.Позже Алена Водонаева показала еще один скриншот, где сообщила журналистам, что через полчаса долг будет погашен, а также попросила почаще публиковать подобные "сенсации".