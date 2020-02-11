«Побольше таких «сенсаций»: Алена Водонаева прокомментировала свой долг перед налоговой
Скандальная звезда проекта "Дом-2", блогер и телеведущая Алена Водонаева на своей странице в соцсети Instagram прокомментировала новость о своем долге. В разделе Stories она разместила фрагменты переписки с журналистами.
Не так давно в СМИ появились сведения, что бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева попала в список должников, и звезду разыскивают приставы, чтобы она оплатила около 45 тысяч рублей. Скандальная светская львица поспешила прокомментировать сведения, отметив, что это "танцы на костях", ведь она попросту не успела заплатить долг за свой автомобиль, что обычно делает в январе.
Позже Алена Водонаева показала еще один скриншот, где сообщила журналистам, что через полчаса долг будет погашен, а также попросила почаще публиковать подобные "сенсации".
Не так давно в СМИ появились сведения, что бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева попала в список должников, и звезду разыскивают приставы, чтобы она оплатила около 45 тысяч рублей. Скандальная светская львица поспешила прокомментировать сведения, отметив, что это "танцы на костях", ведь она попросту не успела заплатить долг за свой автомобиль, что обычно делает в январе.
Позже Алена Водонаева показала еще один скриншот, где сообщила журналистам, что через полчаса долг будет погашен, а также попросила почаще публиковать подобные "сенсации".