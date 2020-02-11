Сын Армена Джигарханяна сравнил возлюбленную Ольгу Казаченко с ядовитым грибом





По приезду в Москву Степан Джигарханян посетил несколько ток-шоу, на которых присутствовал со своей избранницей Ольгой Казаченко. После того, как она выбрала скромное платье для появления в студии, сын актера с любовью обратился к ней со словами: “Ты похожа на ядовитый гриб”. Она не обиделась на это, поскольку услышала шутливые нотки в его голосе. Она отметила, что всем понравилось как она вела себя в последней программе “Пусть говорят”, поскольку не кричала и выглядела спокойной.Приезжая в Москву Степан Казаченко живет в гостинице, поскольку имеет аллергию на кошек, а у его пассии их довольно много. Сейчас в квартире Ольги Казаченко живет 4 кошки, но раньше было больше, поскольку она подбирает животных на улице и ухаживает за ними.