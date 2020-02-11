Адвокат Алёны Водонаевой Екатерина Гордон прокомментировала ситуацию с судебными разбирательствами
Адвокат Алёны Водонаевой высказалась о ситуации по поводу судебных разбирательств высказывания о маткапитале. По словам Екатерины Гордон, на данный момент речь о суде не идет.
Как сказала представитель телеведущей, прокуратура будет проводить соответствующую проверку согласно поступившим заявлениям российских жителей. Сама Алёна Водонаева появится в здании суда 13 февраля. Соответствующие действия по отношению к звезде «Дома-2» осуществляются из-за того, что ранее она на своей странице в Instagram призвала подписчиц получать образование и строить карьеру, а также зарабатывать деньги и путешествовать, а «не рожать рабов государству». Позже появилась информация, что в правоохранительные органы поступило еще одно заявление в адрес журналистки.
По словам первого заявителя – слесаря из Йошкар-Олы, его претензии к знаменитости основываются на личных принципах. Жалобу мужчины будут рассматривать вместе с аналогичным документом москвички. Текст публикации Водонаевой отправили на лингвистическую экспертизу. Адвокат Екатерина Гордон отметила, что у ее подопечной возьмут пояснения, но судебных разбирательств, как таковых, не будет.
Также юрист добавила, что они с клиенткой будут выяснять, кто принял пост телеведущей на личный счет. После этого звезда сможет дать комментарии о сложившейся ситуации, о чем сообщает «НьюИнформ».
Как сказала представитель телеведущей, прокуратура будет проводить соответствующую проверку согласно поступившим заявлениям российских жителей. Сама Алёна Водонаева появится в здании суда 13 февраля. Соответствующие действия по отношению к звезде «Дома-2» осуществляются из-за того, что ранее она на своей странице в Instagram призвала подписчиц получать образование и строить карьеру, а также зарабатывать деньги и путешествовать, а «не рожать рабов государству». Позже появилась информация, что в правоохранительные органы поступило еще одно заявление в адрес журналистки.
По словам первого заявителя – слесаря из Йошкар-Олы, его претензии к знаменитости основываются на личных принципах. Жалобу мужчины будут рассматривать вместе с аналогичным документом москвички. Текст публикации Водонаевой отправили на лингвистическую экспертизу. Адвокат Екатерина Гордон отметила, что у ее подопечной возьмут пояснения, но судебных разбирательств, как таковых, не будет.
Также юрист добавила, что они с клиенткой будут выяснять, кто принял пост телеведущей на личный счет. После этого звезда сможет дать комментарии о сложившейся ситуации, о чем сообщает «НьюИнформ».