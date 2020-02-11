Звезда «Дом-2» Дмитрий Дмитренко объяснил, почему не дружит с соседями по телестройке





За последние несколько месяцев Ольга Дмитренко успела переругаться почти со всеми участниками телестройки. При этом девушка не стесняется подключать к своим конфликтам и собственного мужа. На данный момент наиболее ожесточённый конфликт у Ольги разворачивается с Розалией Райсон, с которой они раньше были хорошими подругами. Складывается такое мнение, что у семьи Дмитренко на телепроекте не осталось поддержки кроме мамы Татьяны Владимировны и младшей сестры Алёны.Глава семьи Рапунцелей Дмитрий решил объяснить, почему же они не хотят дружить с остальными семейными парами на телестройке. С его слов, только их семья является на проекте «Дом-2» настоящей. Остальные же пары живут по заранее написанному сценарию, пытаются повысить свою популярность, чтобы остаться на шоу подольше. Однако многие зрители не согласны с подобным мнением и считают, что немало счастливых семей образовалось за периметром стройки.