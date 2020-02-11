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В Китае продажи смартфона Xiaomi Mi 10 стартовали до анонса

Xiaomi Mi 10 предлагается для покупки на территории Китая, что наблюдается за несколько дней до официального анонса. Согласно опубликованному в Сети чеку, стоимость новинки достигает 544 долларов.

Презентация Xiaomi Mi 10 была запланирована на 13 февраля, но магазины Китая уже получили первые партии аппаратов. Судя по опубликованному чеку на смартфон, отдельные точки продаж уже развернули реализацию новинки, не дожидаясь анонса. Известно, что гаджет в версии с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ получил ценник в 544 доллара. Источники недавно сообщали, что цена составит 529 долларов в данной комплектации, поэтому эксперты ожидают, что после мероприятия, посвященного Xiaomi Mi 10, стоимость окажется на уровне заявленной.

Предполагается, что топовую версию Mi 10 Pro будут продавать по цене в 700 долларов.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:19

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