Яна Рудковская пожаловалась на предложенное ей меню японскими медиками
Яна Рудковская пожаловалась на предложенное меню, которое составили медики из Японии специально для телеведущей. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
Яна Рудковская сфотографировала свой завтрак, составленный медиками после результата теста на пищевую переносимость. Японские врачи запретили телеведущей употреблять молочные продукты и яйца. Также она написала, что долго не продержится на такой пище, а отказываться от йогуртов не может. На завтрак Яне Рудковской подали кашу с овощами, творог, яйцо, которое ей якобы не рекомендуют употреблять в пищу.
Под постом подписчики между собой начали спорить из-за молока. Одни пишут, что кальций, который находится в составе жидкости, укрепляет кости. Другие же уверены: он плохо усваивается в организме человека. Подписчикам интересно, на сколько времени хватит силы волы Рудковской.
Яна Рудковская сфотографировала свой завтрак, составленный медиками после результата теста на пищевую переносимость. Японские врачи запретили телеведущей употреблять молочные продукты и яйца. Также она написала, что долго не продержится на такой пище, а отказываться от йогуртов не может. На завтрак Яне Рудковской подали кашу с овощами, творог, яйцо, которое ей якобы не рекомендуют употреблять в пищу.
Под постом подписчики между собой начали спорить из-за молока. Одни пишут, что кальций, который находится в составе жидкости, укрепляет кости. Другие же уверены: он плохо усваивается в организме человека. Подписчикам интересно, на сколько времени хватит силы волы Рудковской.