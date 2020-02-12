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Яна Рудковская пожаловалась на предложенное ей меню японскими медиками

Яна Рудковская пожаловалась на предложенное меню, которое составили медики из Японии специально для телеведущей. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Яна Рудковская сфотографировала свой завтрак, составленный медиками после результата теста на пищевую переносимость. Японские врачи запретили телеведущей употреблять молочные продукты и яйца. Также она написала, что долго не продержится на такой пище, а отказываться от йогуртов не может. На завтрак Яне Рудковской подали кашу с овощами, творог, яйцо, которое ей якобы не рекомендуют употреблять в пищу.

Под постом подписчики между собой начали спорить из-за молока. Одни пишут, что кальций, который находится в составе жидкости, укрепляет кости. Другие же уверены: он плохо усваивается в организме человека. Подписчикам интересно, на сколько времени хватит силы волы Рудковской.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 07:09

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