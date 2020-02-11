Уролог рассказал, когда мужчинам нужно срочно обращаться к врачу





Как оказалось, проблемы сильного пола одинаковы как для подростков, так и для юношей, молодых людей и пожилых. Так, в поликлинику необходимо идти при болях в яичках, либо если чувствуется отдача боли в тестикулы. Не меньшие опасения должны вызвать тянущие или ноющие боли в этих же органах. Доктор Баценко отмечает, что боль в яичках может свидетельствовать об онкологии данных органов. Особенно внимательными в этом случае необходимо быть мужчинам до 40 лет.Еще одной причиной болей может быть водянка яичек, при этом они увеличены, а в оболочке тестикулы собирается жидкость. Установить точный диагноз помогут анализы мочи, крови, а также УЗИ. Еще один сигнал для любого мужчины – изменение формы и структуры органа, которое можно ощутить при пальпации. Нужно обязательно обратить внимание на присутствие узелков или уплотнений, а также повышение температуры.При выявлении в моче крови врачи могут диагностировать не только рак почек или предстательной железы, но и инфекцию мочевых путей или цистит. Мочекаменная болезнь также может спровоцировать появление в моче следов крови. Если же кровь выявляется в сперме, необходимо проверить вероятность инфекций простаты. При резком наборе веса, слабости, отсутствии утренней эрекции или утрате либидо, следует провериться как у уролога, так и у кардиолога. Кроме того, напоминает уролог, перечисленные симптомы могут говорить о снижении уровня «мужского» гормона тестостерона.