Экс-стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс назвал возлюбленную Евгения Петросяна Татьяну Брухунову «чучелом»

По словам эксперта, такого стиля, как у помощницы комика, нет. Также он назвал ее «ходячим чучелом». Бывший стилист Аллы Пугачевой был щедр и на другие резкие высказывания в адрес возлюбленной Евгения Петросяна, а также обозвал ее «обезьяной». Как отметил Джордж Ровалс, он работал со знаменитостями первой величины, в связи с чем сотрудничество с Татьяной Брухуновой после таких звезд считает невозможным. Визажист также добавил, что юморист встречается с помощницей из-за того, что она «малолетка».Общественность и интернет-пользователи массово обсуждают партнершу Петросяна не только из-за их отношений, но и по причине ее стиля. Иногда девушка появляется на ТВ и активно ведет страницу в Instagram, где часто рассуждает на тему моды, внешности и имиджа. Как считают некоторые россияне, Брухунова обладает хорошим вкусом. Тем не менее другие называют попытки помощницы артиста выглядеть хорошо бесполезными.