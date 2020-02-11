Жанна Эппле призналась, что потеряла сознание при виде своего сына в реанимации





В браке с первым супругом Алексеем Бакаем Жанна Эппле узнала, что является бесплодной. Именно поэтому пара распалась, но второй муж Илья Фриз всячески поддерживал возлюбленную в лечении. После некоторых усилий звезда смогла забеременеть, но ее старший сын родился недоношенным на шестом месяце беременности. Он весил 1,6 кг и нуждался в постоянном наблюдении. Первые пять дней после родов Жанне Эппле не показывали ребенка, но потом она впервые увидела его в реанимации и упала в обморок.Оказалось, что ребенок был весь опутан проводами, а его кожа была настолько прозрачной, что через нее просвечивались вены. От этой картины Жанна Эппле потеряла сознание, но уже через два месяца выписалась из больницы вместе с наследником. Сейчас Потапу Фризу 29 лет и два года назад у него родился сын.