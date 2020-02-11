Участники телепроекта "Дом-2" перестали верить Илье Яббарову





Прошло не так много времени с тех пор, когда Илья хотел строить серьёзные отношения с Анастасией Голд и даже жениться на ней, а затем и завести ребёнка. Он обещал устроить свадьбу в этом году, рассчитывая выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион». Однако такой влюблённый настрой продлился недолго. В скором времени он начал обвинять свою возлюбленную в неискренности её чувств. После этих событий остальные участники телешоу окончательно убедились в том, что не стоит верить Илье, а все его подобные действия направлены лишь на то, чтобы сохранить своё место на телестройке.Напомним, что Илья Яббаров неоднократно признавался в своих нежных чувствах, которые затем внезапно исчезали. Он даже покидал шоу вместе с Ритой Ларченко. Но за территорией телестройки любовь прошла, и Илья вернулся на проект, признавшись, что ему за воротами тяжело зарабатывать.