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Владимир Меньшов взял Веру Алентову на роль в «Москва слезам не верит» от безысходности

Владимир Меньшов в интервью «АиФ» рассказал, что изначально не собирался снимать в своем фильме «Москва слезам не верит» Веру Алентову. По словам режиссёра, он дал супруге роль от безысходности.
Владимир Меньшов взял Веру Алентову на роль в «Москва слезам не верит» от безысходности

В легендарной картине продюсер планировал задействовать советских звезд Маргариту Терехову или Ирину Купченко. Вот только обе претендентки отказали Владимиру Меньшову, поэтому он от безысходности решил дать шанс своей жене. Однако даже после решения актрис не играть в «Москва слезам не верит» сценарист заставил свою избранницу пройти кастинг наравне с другими артистками. В дальнейшем о своем решении режиссёр не пожалел. В ходе разговора с журналистами он отметил, что сознательно решил рискнуть, сняв киноленту по мотиву «мятого пиара». Тем не менее интуиция не подвела знаменитость, ведь фильм даже спустя 40 лет не теряет своей актуальности.

Поначалу продюсер переживал из-за того, что Вера Алентова была старше других звезд. Как сказал Меньшов, его супруге удалось превосходно сыграть оба возраста в ленте. Также актер добавил, что и для жены, и для него самого все сложилось счастливо. В 1981 году культовая картина получила «Оскар».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:43

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