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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сделал себе рану на языке ради искусственного шрама

Денис Шальных часто удивляет интернет-пользователей своими необычными поступками и необычным внешним видом. На этот раз сын Елены Яковлевой сделал себе рану на языке ради искусственного шрама.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сделал себе рану на языке ради искусственного шрама

Наследник актрисы длительное время увлекается татуировками, а на его теле почти нет живого места, так как практически вся поверхность тела молодого человека покрыта рисунками. Также Денис Шальных увлекается шрамированием и пирсингом. Сын Елены Яковлевой разместил в Instagram странную фотографию, на которой у него запечатлена рана на языке. Подписчики бодибилдера догадались, что это искусственно нанесенный шрам, а в сопровождении к сюжету он оставил не менее непонятное описание.

Комментарии к своим постам Шальных не открывает и для нового исключения не сделал. Тем не менее снимок родственника знаменитости успели разослать по соцсетям разные паблики, юзеры и СМИ. Поклонники артистки не перестают удивляться странному поведению ее наследника.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:15

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