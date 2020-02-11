Сын Елены Яковлевой Денис Шальных сделал себе рану на языке ради искусственного шрама
Денис Шальных часто удивляет интернет-пользователей своими необычными поступками и необычным внешним видом. На этот раз сын Елены Яковлевой сделал себе рану на языке ради искусственного шрама.
Наследник актрисы длительное время увлекается татуировками, а на его теле почти нет живого места, так как практически вся поверхность тела молодого человека покрыта рисунками. Также Денис Шальных увлекается шрамированием и пирсингом. Сын Елены Яковлевой разместил в Instagram странную фотографию, на которой у него запечатлена рана на языке. Подписчики бодибилдера догадались, что это искусственно нанесенный шрам, а в сопровождении к сюжету он оставил не менее непонятное описание.
Комментарии к своим постам Шальных не открывает и для нового исключения не сделал. Тем не менее снимок родственника знаменитости успели разослать по соцсетям разные паблики, юзеры и СМИ. Поклонники артистки не перестают удивляться странному поведению ее наследника.
Наследник актрисы длительное время увлекается татуировками, а на его теле почти нет живого места, так как практически вся поверхность тела молодого человека покрыта рисунками. Также Денис Шальных увлекается шрамированием и пирсингом. Сын Елены Яковлевой разместил в Instagram странную фотографию, на которой у него запечатлена рана на языке. Подписчики бодибилдера догадались, что это искусственно нанесенный шрам, а в сопровождении к сюжету он оставил не менее непонятное описание.
Комментарии к своим постам Шальных не открывает и для нового исключения не сделал. Тем не менее снимок родственника знаменитости успели разослать по соцсетям разные паблики, юзеры и СМИ. Поклонники артистки не перестают удивляться странному поведению ее наследника.