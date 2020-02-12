АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы неожиданные привычки, провоцирующие постоянное…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Дочь Майкла Джексона пришла на афтерпати премии “Оскар” с небритыми подмышками

Актриса Пэрис Джексон, придерживающаяся натуральности, пришла на афтерпати премии “Оскар”. Наследница покойного Майкла Джексона и Дебби Роу в очередной раз продемонстрировала небритые подмышки.

Уже в течение продолжительного периода времени Пэрис Джексон отказывается избавляться от растительности на своем теле. Иногда актриса появляется на мероприятиях с небритыми подмышками, не скрывая их под одеждой. Она не раз заявляла, что делает это целенаправленно, не желая следовать общепринятым стандартам красоты. На мероприятии после церемонии вручения премии “Оскар” Пэрис Джексон появилась в платье с открытыми руками, которое открывало вид на ее подмышечные впадины.

Пользователи Сети неоднозначно относятся к подобным протестам, но в целом образ наследницы покойного Майкла Джексона на афтерпати премии “Оскар” многим пришелся по душе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Майкла Джексона пришла на афтерпати премии “Оскар” с небритыми…
Платформа TikTok и РОЦИТ собираются обучить юзеров основам безопасности в…
Анджелина Джоли планирует взять под опеку еще одного…
Медики: Мобильные приложения для поиска рака являются…
В честь 47-летия звезды сериала “Ольга” Яны Трояновой названы интересные факты из ее…
Отмечается праздник Трех Святых: Что нельзя делать в этот…
Ирина Пегова в эффектном платье снялась в клипе Леонида…
Автоэксперты назвали способы устранения запотевания стекол в салоне…
Microsoft выпустила обновление для приложений Word, Excel и PowerPoint на…
Рита Дакота назвала причину решения сделать липосакцию после…
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест, чтобы опровергнуть клевету фанатки об…
Звезда «Дом-2» Саша Шева: «Мы с Шароваровым встретились, выпили, поплакали и поняли, что не можем друг без…
Обновление Android 10 спровоцировало сбои в работе смартфонов…
Анна Седокова озадачила своих фанатов опубликованным фото с большим…
Больная раком Александра Яковлева показала себя без волос после…
Эксперты составили карту «захвата» множества стран коронавирусом в течение 3-х…
Любовь Успенская не верит в примирение с дочерью Татьяной Плаксиной: «Она сожгла все…
В Самарской области продают коллекционный ВАЗ-2101 за 3,5 млн…
Участник «Дом-2» Дима Тузов: «В отношениях с Кадони у Шаповал выросла…
Психолог Маргарита Любимова: "Черно и Оганесян обязательно…
Отмечающая 42-летие Ирина Муромцева пережила 2 брака и роман с женатым…
Названы самые недооцененные места для…
Сын Армена Джигарханяна сравнил возлюбленную Ольгу Казаченко с ядовитым…
Гоген Солнцев: "За слова об абортах Алене Водонаевой следует "провести по губам тюремной…
Врач-косметолог объяснила, почему знаменитости массово избавляются от грудных…
Адвокат Алёны Водонаевой Екатерина Гордон прокомментировала ситуацию с судебными…
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова сбежала в…
Археологи обнаружили в испанской пещере окаменелости людей, ставших жертвами массового…
Просмотреть все новости