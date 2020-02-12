Дочь Майкла Джексона пришла на афтерпати премии “Оскар” с небритыми подмышками
Актриса Пэрис Джексон, придерживающаяся натуральности, пришла на афтерпати премии “Оскар”. Наследница покойного Майкла Джексона и Дебби Роу в очередной раз продемонстрировала небритые подмышки.
Уже в течение продолжительного периода времени Пэрис Джексон отказывается избавляться от растительности на своем теле. Иногда актриса появляется на мероприятиях с небритыми подмышками, не скрывая их под одеждой. Она не раз заявляла, что делает это целенаправленно, не желая следовать общепринятым стандартам красоты. На мероприятии после церемонии вручения премии “Оскар” Пэрис Джексон появилась в платье с открытыми руками, которое открывало вид на ее подмышечные впадины.
Пользователи Сети неоднозначно относятся к подобным протестам, но в целом образ наследницы покойного Майкла Джексона на афтерпати премии “Оскар” многим пришелся по душе.
Уже в течение продолжительного периода времени Пэрис Джексон отказывается избавляться от растительности на своем теле. Иногда актриса появляется на мероприятиях с небритыми подмышками, не скрывая их под одеждой. Она не раз заявляла, что делает это целенаправленно, не желая следовать общепринятым стандартам красоты. На мероприятии после церемонии вручения премии “Оскар” Пэрис Джексон появилась в платье с открытыми руками, которое открывало вид на ее подмышечные впадины.
Пользователи Сети неоднозначно относятся к подобным протестам, но в целом образ наследницы покойного Майкла Джексона на афтерпати премии “Оскар” многим пришелся по душе.