Счетная палата РФ проверит проект по производству ракетоносцев Ту-160





Представители контролирующей государственной структуры проинспектируют Минобороны, Минпромторг и предприятие «Туполев» в Москве. Предстоит также выезд на Казанский авиационный завод имени Горбунова. Наряду с этим, запланирована проверка на производственной площадке акционерного общества «Кузнецов» в городе Самаре, где собирают двигатели для названных самолётов.Выпуск ударных ракетоносцев прекратили в 2008 году, решение о возобновлении производства Ту-160 в доработанном варианте было принято в 2015 году. Вместе с тем, наметили провести глубокую модернизацию всех 16 стратегических летательных аппаратов, которые в настоящее время находятся в строю.