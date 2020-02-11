Счетная палата РФ проверит проект по производству ракетоносцев Ту-160
Счётная палата РФ намерена провести проверку производства ударных ракетоносцев Ту-160. Речь идёт о программе сборки летательных аппаратов «Белый лебедь» и их модификаций, отмечается в списке предстоящих планов ведомства.
Представители контролирующей государственной структуры проинспектируют Минобороны, Минпромторг и предприятие «Туполев» в Москве. Предстоит также выезд на Казанский авиационный завод имени Горбунова. Наряду с этим, запланирована проверка на производственной площадке акционерного общества «Кузнецов» в городе Самаре, где собирают двигатели для названных самолётов.
Выпуск ударных ракетоносцев прекратили в 2008 году, решение о возобновлении производства Ту-160 в доработанном варианте было принято в 2015 году. Вместе с тем, наметили провести глубокую модернизацию всех 16 стратегических летательных аппаратов, которые в настоящее время находятся в строю.
Представители контролирующей государственной структуры проинспектируют Минобороны, Минпромторг и предприятие «Туполев» в Москве. Предстоит также выезд на Казанский авиационный завод имени Горбунова. Наряду с этим, запланирована проверка на производственной площадке акционерного общества «Кузнецов» в городе Самаре, где собирают двигатели для названных самолётов.
Выпуск ударных ракетоносцев прекратили в 2008 году, решение о возобновлении производства Ту-160 в доработанном варианте было принято в 2015 году. Вместе с тем, наметили провести глубокую модернизацию всех 16 стратегических летательных аппаратов, которые в настоящее время находятся в строю.
Общество
Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:09