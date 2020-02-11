Российский эпидемиолог заявил, что масштабной эпидемии коронавируса не будет
Российский эпидемиолог опроверг заявление Габриэля Ляна. Василий Власов уверен, что всемирной эпидемии коронавируса не будет.
Недавно Габриель Лян заявил, что вирус 2019-nCoV способен заразить более половины населения планеты. Ученый Василий Власов опроверг слова своего коллеги. Он объяснил: такие прогнозирования дают в начале вспышки вируса, а не после изучения и наблюдения за коронавирусом. Власов заявил, что масштабной эпидемии уже не будет. На данный момент численность заразившихся нормализовалась и в скором времени будет уменьшаться. Само заявление Ляна только усилило панику среди людей.
Напомним, что ранее китайский эпидемиолог заявил: вскоре коронавирус может заразить до 80% людей со всех планеты. Лян изучил информацию, предоставленную главой ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесусом, который обнаружил среди зараженных людей тех, кто не был в эпицентре вируса. Следовательно, Лян сделал вывод, что 2019-nCoV может заразить все население Земли.
Недавно Габриель Лян заявил, что вирус 2019-nCoV способен заразить более половины населения планеты. Ученый Василий Власов опроверг слова своего коллеги. Он объяснил: такие прогнозирования дают в начале вспышки вируса, а не после изучения и наблюдения за коронавирусом. Власов заявил, что масштабной эпидемии уже не будет. На данный момент численность заразившихся нормализовалась и в скором времени будет уменьшаться. Само заявление Ляна только усилило панику среди людей.
Напомним, что ранее китайский эпидемиолог заявил: вскоре коронавирус может заразить до 80% людей со всех планеты. Лян изучил информацию, предоставленную главой ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесусом, который обнаружил среди зараженных людей тех, кто не был в эпицентре вируса. Следовательно, Лян сделал вывод, что 2019-nCoV может заразить все население Земли.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 19:22