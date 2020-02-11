Российский эпидемиолог заявил, что масштабной эпидемии коронавируса не будет





Недавно Габриель Лян заявил, что вирус 2019-nCoV способен заразить более половины населения планеты. Ученый Василий Власов опроверг слова своего коллеги. Он объяснил: такие прогнозирования дают в начале вспышки вируса, а не после изучения и наблюдения за коронавирусом. Власов заявил, что масштабной эпидемии уже не будет. На данный момент численность заразившихся нормализовалась и в скором времени будет уменьшаться. Само заявление Ляна только усилило панику среди людей.Напомним, что ранее китайский эпидемиолог заявил: вскоре коронавирус может заразить до 80% людей со всех планеты. Лян изучил информацию, предоставленную главой ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесусом, который обнаружил среди зараженных людей тех, кто не был в эпицентре вируса. Следовательно, Лян сделал вывод, что 2019-nCoV может заразить все население Земли.