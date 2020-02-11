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Тина Канделаки ответила на критику Станислава Садальского: «Приятно и лестно»

Тина Канделаки решила отреагировать на критику Станислава Садальского. Журналист высказал свое возмущение по поводу слов телеведущей в студии «Судьбы человека» о том, что она сама построила свою карьеру.
Тина Канделаки ответила на критику Станислава Садальского: «Приятно и лестно»

Знаменитость спокойно отнеслась к язвительным высказываниям в свой адрес и отметила, что привыкла к критике. По словам Тины Канделаки, многие публичные личности, в том числе Ксения Собчак, лучше нее самой знают, как складывались обстоятельства в ее жизни. Журналистка добавила, что ей приятно знать, что она «никого не оставляет равнодушным».

Ранее Станислав Садальский опубликовал в Instagram пост, где раскритиковал поведение коллеги и заявил, что всеми связями она обязана ему. Кроме этого, артист вспомнил, как познакомил звезду телевидения с первым избранником Андреем Кондрахиным. Как написал актер в своей публикации, Канделаки привели на ТВ и занялись ее образованием. Садальский также отметил, что телеведущую «лепили, как куклу вуду».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:55

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