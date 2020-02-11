Дочь Пугачевой и Галкина балует отца своими деликатесами





Девочка решила приготовить клубнику в шоколаде. Максим Галкин предложил дочери первой продегустировать свое блюдо. Также он сказал, что девочка сама занималась готовкой, и не забыл поблагодарить Лизу Галкину за такой сюрприз.Ранее дочь и сын знаменитостей рассказывали о своих самых любимых блюдах. Лиза Галкина сообщила, что ей нравиться красная икра с гречкой. Многих она удивила своим вкусом. Гарри Галкин назвал картошку и куриный шашлык своими любимыми блюдами, также подметив, что готов есть их даже на завтрак.