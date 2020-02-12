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Анджелина Джоли планирует взять под опеку еще одного ребенка

В СМИ появилась информация о том, что голливудская знаменитость Анджелина Джоли намерена взять под опеку еще одного ребенка. Таблоид OK! сообщил о том, что звезда давно задумывалась над этим, но Брэд Питт был не согласен.

Инсайдер сообщил, что седьмой ребенок мог появиться в семье Анджелины Джоли еще несколько лет назад, но Брэд Питт был уверен, что имеющихся детей достаточно. После развода с избранником актриса сделала первые шаги к тому, чтобы получить опеку над еще одним ребенком. На данный момент она активно посещает детдома в Сирии, Эфиопии, Гаити и странах Африки. Анджелина Джоли гордится успехами подросших детей и намерена дать шанс проявить себя еще одному наследнику.

Как известно, Джоли воспитывает троих приемных детей, а еще трое являются общими с Брэдом Питтом. Несмотря на это все отпрыски актрисы носят фамилию Джоли-Питт.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:05

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