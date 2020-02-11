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Александр Шпрыгин позитивно оценил приезд финских болельщиков на ЧЕ-2020 в Петербург

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин недавно поделился своими мыслями о возможных последствиях Чемпионата мира по футболу для Петербурга. Эксперт позитивно оценил приезд финских фанатов на ЧЕ-2020, которые "не создадут проблем".

По предварительной оценке организаторов Евро-2020, в Санкт-Петербург намеревается приехать более 50 тысяч жителей Финляндии, которые собираются оказать поддержку своей команде. Подобную информацию также подтвердил представитель пресс-службы МИД РФ Владимир Запевалов интернет-изданию Nation News. В то же время, многие жители Северной столицы обеспокоены возможными волнениями в городе из-за Чемпионата. Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин решил успокоить общественность.

По его словам, финские болельщики не отличаются особенной агрессивностью и вспыльчивостью, что уменьшает риск любых происшествий. Шпрыгин сообщил, что в сводках ЧП по фанатам финны числятся очень редко, поскольку футбол не является любимым спортом в их стране, в отличие от хоккея. Другим аргументом в пользу "спокойствия" служит то, что Санкт-Петербург считается туристическим городом, который легко "проглотит подобную массу иностранцев". Шпрыгин добавил, что иной ситуации следовало бы ожидать в случае приезда 50 тысяч англичан.

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Спорт
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:42

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