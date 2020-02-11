Коллеги Армена Джигарханяна из Московского драмтеатра рассказали о состоянии режиссера





Завтруппой Московского драматического театра Вячеслав Дьяченко заявил, что здоровье Армена Джигарханяна пошло на поправку, и в скором времени режиссер появится на месте работы. Известно, что подобную информацию предоставила бывшая супруга Татьяна, которая хотела донести до СМИ, что слухи об одиночестве 84-летнего Народного артиста СССР чрезвычайно преувеличены. На данный момент Джигарханян находится в хорошем расположении духа и тела, окруженный близкими и друзьями.Известно, что здоровье художественного руководителя столичного драмтеатра резко ухудшилось в октябре 2017 года: актера госпитализировали через несколько дней после начала бракоразводного процесса с третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Большую часть времени с того момента режиссер провел в больницах и санаториях. Недавно в Сети появились сведения, что экс-возлюбленная Джигарханяна Татьяна Власова приехала из США для того, чтобы ухаживать за бывшим мужем.