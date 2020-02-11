Софья Эрнст планирует впервые уйти в декрет





Знаменитость не знает насколько затянется её декрет, но в ближайшее время звезда не будет радовать фанатов своей актерской игрой. Софья Эрнст рассказала, что в прошлом отказывалась от отдыха до и после беременностей. В этот раз она решила всецело посвятить себя ребенку и узнать всю суть декрета. Также актриса не стала исключать тот факт, что третья беременность, возможно, будет последней для нее.Напомним, что слухи о положении Эрнст появились осенью прошлого года. Официально информацию подтвердила актриса в середине декабря, так как живот стал более заметным, и она не могла его скрывать.