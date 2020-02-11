Астрономы изучили астероид Паллада, напоминающий мяч для игры в гольф





Уникальный астероид Паллада был обнаружен еще в начале 19 века, однако ученые долгое время не имели необходимого оборудования, чтобы подробно исследовать космический объект. После недавно проведенной научной работы астрономы отметили необычную поверхность каменного тела, на которой невозможно найти место без кратеров разных диаметров.В результате длительного наблюдения с помощью телескопов ученые заметили, что Паллада вращается между орбитами Марса и Юпитера. Ввиду того, что его траектория проходит сквозь астероидные кольца других планет, он постоянно сталкивается с другими космическими объектами. Благодаря современному оборудованию в Чили астрономам удалось измерить диаметр повреждений на Палладе, который в общей сложности составил не менее 28 километров.Кроме обнаруженных особенностей астероида научные сотрудники Кембриджского института уверены, что на противоположной стороне Паллады могут находиться большие отложения минеральных солей. Однако, чтобы собрать нужную информацию, необходимо организовать команду для выполнения новой миссии, что они и намерены сделать в ближайшем будущем.