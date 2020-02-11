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Древнейшая легенда австралийских аборигенов о «создании мира» оказалась правдой

Ученые с помощью новой технологии провели повторное исследование древнейших вулканических извержений в Австралии. Благодаря этому геологи установили, что легенда о «создании мира», сохраняющаяся более 36 тысяч лет, оказалась правдой.

Объектами научной работы стали недействующие вулканы Тауэр-Хилл и Будж-Бим. Второй занимает важное место в устных легендах коренных жителей гундитьмара, по религии которых бог-творец Будж-Бим создал Землю из водопада крови и вырывающихся из его рта зубов. Благодаря проведенному в прошлые годы датированию удалось установить, что в юго-восточной части Австралии находится более 4-х сотен кратеров, являющихся вероятными эпицентрами вулканических извержений на протяжении последних 100 тысяч лет. В новом эксперименте ученые руководствовались устными легендами аборигенов, а для уточнения даты они использовали аргон-аргоновый метод, все чаще применяющийся при изучении вулканов, так как благодаря нему можно точно определить их возраст.

Специалисты отправились к кратеру Будж-Бим и, как продемонстрировали результаты, извержение вулкана имело место примерно 36 900 лет назад, как сказано в преданиях коренных народов. Еще одним подтверждением правдивости легенды стало то, что у подножия Будж-Бима расположен каменный топор, который застыл в окаменелой вулканической золе. Открытие исследователей стало официальным подтверждением того, что предание народа гундитьмара является одной из самых древнейших устных легенд.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:18

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