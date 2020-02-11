Производитель мясных изделий объяснил причину «взрыва» колбасы в Туле





Как передает представитель российского производителя мясных изделий «Тавр», причины происшествия со «взрывом» колбасы в Туле были раскрыты. Оказалось, что продукт выпустили 14 декабря 2019 года, следовательно, он мог храниться вплоть до 14 февраля при сроке годности в 60 суток. Разрыв произошел в результате неправильного хранения, который является единичным случаем за последнее время. Всего партия насчитывала около 11,3 тысяч килограмм колбасы.Сейчас эксперты компании начали проверку состояния сырья, термических режимов, выходного контроля и лабораторных исследований. Известно, что днями ранее тульчанка рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине. Она сообщила, что на следующий день после покупки она положила продукт на стол и пошла заваривать чай, как вдруг услышала громкий хлопок.