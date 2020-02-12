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Платформа TikTok и РОЦИТ собираются обучить юзеров основам безопасности в Сети

Платформа TikTok и Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» запустят образовательную кампанию среди юзеров для повышения безопасности в Сети. Эксперты РОЦИТ собираются обучить пользователей основам защиты от киберпреступников и мошенников.

Представители РОЦИТ говорят, что их организация с момента своего основания пропагандирует важность кибербезопасности в Рунете, поэтому недавнее соглашение о сотрудничестве с платформой TikTok позволит более эффективно донести эту мысль пользователям. Как сообщил глава объединения Сергей Гребенников, для нового проекта самым главным является информирование самой незащищенной категории юзеров — владельцев аккаунтов в соцсетях. "Мы хотим показать, что забота о безопасности в Сети — это не только полезно, но и модно", — добавил Гребенников.

В рамках этой образовательной кампании разработчики запустили специальный профиль "Безопасный TikTok", где пользователи приложения смогут изучить основы защиты от хакеров и мошенников. Создателями информационно-развлекательного продукта выступили популярные блогеры этой веб-платформы. Кроме того, каждый желающий может пройти онлайн-тест, который продлится в течении недели. Он поможет пользователям определить уровень своих знаний о конфиденциальности аккаунта, фишинге и настройках безопасности.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 04:06

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