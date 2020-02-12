Платформа TikTok и РОЦИТ собираются обучить юзеров основам безопасности в Сети





Представители РОЦИТ говорят, что их организация с момента своего основания пропагандирует важность кибербезопасности в Рунете, поэтому недавнее соглашение о сотрудничестве с платформой TikTok позволит более эффективно донести эту мысль пользователям. Как сообщил глава объединения Сергей Гребенников, для нового проекта самым главным является информирование самой незащищенной категории юзеров — владельцев аккаунтов в соцсетях. "Мы хотим показать, что забота о безопасности в Сети — это не только полезно, но и модно", — добавил Гребенников.В рамках этой образовательной кампании разработчики запустили специальный профиль "Безопасный TikTok", где пользователи приложения смогут изучить основы защиты от хакеров и мошенников. Создателями информационно-развлекательного продукта выступили популярные блогеры этой веб-платформы. Кроме того, каждый желающий может пройти онлайн-тест, который продлится в течении недели. Он поможет пользователям определить уровень своих знаний о конфиденциальности аккаунта, фишинге и настройках безопасности.