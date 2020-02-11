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Анна Хилькевич опровергла слухи о рождении младшей дочери от Влада Соколовского

Анна Хилькевич опровергла слухи, что она родила дочь от Влада Соколовского. Соответствующий пост актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Недавно в СМИ появился слух, что якобы отцом младшей дочери Анны Хилькевич, известной благодаря роли в популярном сериале «Универ», является её бывший коллега Влад Соколовский. Актриса высмеяла статью журналистов и удивилась такому упорству автора, который не поленился отыскать фотографии, сравнить даты и много другое.

Подписчики звезды поддержали её и в шутку отметили, что Хилькевич может обратиться в шоу Малахова, где сделает тест на отцовство. Также фанаты оценили чувство юмора актрисы.

Напомним, что Анна Хилькевич состоит в браке с Артуром Волковым. Пара узаконила свои отношения в 2015 году и воспитывает двух дочерей Арианну и Марию.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 17:18

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