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Ирина Пегова в эффектном платье снялась в клипе Леонида Агутина

Недавно Ирина Пегова приняла участие в конкурсе танцев, где показала шикарную фигуру, а теперь она осуществила давнюю мечту. Актриса в эффектном платье снялась в очередном клипе Леонида Агутина.
Ирина Пегова в эффектном платье снялась в клипе Леонида Агутина

По словам знаменитости, она сыграла фактически главную роль в проекте вместе со своим партнером. Артистка познакомилась с песнями композитора еще в 90-х годах, будучи студенткой, и уже тогда влюбилась в его творчество. В новой работе Леонида Агутина звезда кино облачилась в синее платье, которое идеально подошло к ее внешности, так как подчеркнуло не только фигуру, но и удивительный оттенок цвета ее глаз. Участие в съёмках клипа Ирина Пегова назвала «волнительным».

Ходят слухи, что актриса и Евгений Раев встречаются, а она сама не отрицает их отношений, хотя и не подтверждает. Партнер Пеговой по сцене придерживается аналогичной позиции. Тем не менее знаменитость предпочитает не распространяться на тему личной жизни ни публично, ни в соцсетях.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:02

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