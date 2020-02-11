Ирина Пегова в эффектном платье снялась в клипе Леонида Агутина

По словам знаменитости, она сыграла фактически главную роль в проекте вместе со своим партнером. Артистка познакомилась с песнями композитора еще в 90-х годах, будучи студенткой, и уже тогда влюбилась в его творчество. В новой работе Леонида Агутина звезда кино облачилась в синее платье, которое идеально подошло к ее внешности, так как подчеркнуло не только фигуру, но и удивительный оттенок цвета ее глаз. Участие в съёмках клипа Ирина Пегова назвала «волнительным».Ходят слухи, что актриса и Евгений Раев встречаются, а она сама не отрицает их отношений, хотя и не подтверждает. Партнер Пеговой по сцене придерживается аналогичной позиции. Тем не менее знаменитость предпочитает не распространяться на тему личной жизни ни публично, ни в соцсетях.