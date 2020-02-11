«Меня не пригласили»: Алена Шишкова выразила сомнение на счет дружбы с Анастасией Решетовой

Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Алена Шишкова тесно общалась с его теперешней избранницей вице-мисс РФ Анастасией Решетовой. Еще недавно фотомодель опубликовала в личном блоге фото со съемок рекламы, в которых она участвовала вместе с девушкой Тимати. В кадре они обе выглядят безупречно, а запись ниже лишь подтверждает факт их слаженной работы.В Сети много информации о крепкой дружбе между фотомоделями. Однако недавняя публикация в stories Алены Шишковой заставила поклонников усомниться в том, что хорошие отношения еще продолжаются. Пользователь-аноним задал вопрос адресованный Шишковой, видела ли она сына Тимати и Анастасии Решетовой Ратмира, на что был дан ответ: «Меня не пригласили».Как известно, у 36-летнего исполнителя уже есть 5-летняя дочь Алиса от Алены Шишковой и 16 октября на свет появился его первый сын Ратмир. Судя по тому, что первая возлюбленная Тимати и ранее близкая подруга его супруги до сих пор не видела первенца, наблюдательные поклонники сомневаются, что модели продолжают дружить.